2026年4月のしし座（獅子座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、しし座の全体運、社交運、恋愛運を占います。しし座（7月23日〜8月22日生まれ）多様化と個別化心のままに動く・全体運隠者スイッチが入りそう。“みんなと一緒”、“私たちは仲良し”ムーブに疲れてしまうのです。言っていることは素晴らしいけれど、非常にうそくさい。「これじゃない」感が強まっていくでしょう。あなたが見抜いている通り