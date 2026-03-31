アイドルグループ・SKE48の井上瑠夏さんが、31日発売の『BUBKA』5月号セブンネット版の表紙を飾りました。【写真】BUBKA2026年5月号の表紙を飾った小坂菜緒さん・正源司陽子さん・大野愛実さん「るーちゃん」の愛称で親しまれる井上さんが、1st写真集を経てさらに成熟した魅力を存分に披露。表紙カットにも採用されているミントグリーンの水着や、オレンジのチューブトップ水着など、さまざまな衣装に身を包み、大人へと成長した新