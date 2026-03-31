東日本大震災から15年、原発事故で大きな被害を受けた福島県は復興がまだまだ遅れているのが現状です。そんな中、被災者に寄り添いながら奮闘する「ヨソモノ」たちが復興への大きな力になっています。地元でないからできることもあるという彼らの姿に密着しました。 ■震災から15年 変わり果てた「ふるさと」 福島第一原発からおよそ10キロ離れた福島県浪江町の中心部、5年前に道の駅がオープンし、連日、多く