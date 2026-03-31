中国商務部の盛秋平（ション・チウピン）副部長は国務院新聞弁公室が3月30日午前に開催した記者会見で、「第6回中国国際消費財博覧会（消費財博）が今年4月13日から18日まで海南省で開催される。今回の消費財博は60数カ国・地域から3400を超えるブランドが出展し、海外からの出展の割合は前年に比べて20ポイント高い65％を占める見通しだ」と述べた。盛副部長によると、主賓国のカナダは400平方メートルの国家館（パビリオン）を設