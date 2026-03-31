2026年4月のおとめ座（乙女座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、おとめ座の全体運、社交運、恋愛運を占います。おとめ座（8月23日〜9月22日生まれ）大転換期理想を高く！・全体運天王星がおとめ座さんの天頂に進み、運気は大きな変革期へ向かっていきます。お金のため、生活のため、家族ために頑張ってきたあなたですが、徐々に違和感が募っていきそう。「ここじゃないどこか」「今じゃないいつか」「自