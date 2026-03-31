バンダイナムコグループのBANDAI SPIRITS（バンダイスピリッツ、東京都港区）は、特撮ドラマ「仮面ライダーBLACK RX」から、変身ベルトのなりきり玩具「アクションコントロール DX変身ベルト サンライザー」の予約受付を、2026年3月26日〜5月14日23時までの期間、バンダイナムコグループの通販サイト「プレミアムバンダイ」で行う。発送は9月の予定。放送当時に発売していた変身ベルトの機能を1つに統合1988年放送の同作から、変身