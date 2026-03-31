5月27日にBlu-ray＆DVDが発売される劇場アニメ『ひゃくえむ。』の商品詳細や法人別特典の絵柄などが公開された。 参考：魚豊が語る、創作の原点と『チ。』アニメ化への思い「音楽で作品の成功率は90％上がる」 本作は、『チ。―地球の運動について―』で手塚治虫文化賞マンガ大賞を史上最年少受賞した魚豊の連載デビュー作を原作とした、陸上競技の「100m」に情熱と狂気を注ぐ人々を描いた人間ドラマ。監