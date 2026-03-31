VIBYが、6月24日にリリースする1st CDシングル『Miracle : The First Light』のコンセプトフィルムを公開した。VIBY 'Miracle : The First Light' Concept Film 今回の映像は、“闇と光の境界の中で、互いの言葉を通じて光へと進んでいく”というメッセージを軸に構成。メンバーごとに異なる“光と影”の演出を用い、それぞれの持つ繊細な世界観が映し出されている。 IOは“寝室に静かに差し込む光と木