Image: ギズモード・ジャパン 群雄割拠のスマートフォン製品のなかでも、世界最高水準※のタフさとAIの高性能ぶりでユーザーからの信頼も厚いarrows Alpha。※以下すべての項目に対応していることに依る。無故障・無破損を保証するものではありません（2025年5月現在。未来トレンド研究機構調べ）。10mm以下のスマートフォン且つ、MIL規格23項目への対応且つ、IP6Xの対応且つ、IPX6/8/9への