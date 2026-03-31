アニメ『名探偵コナン』と「ナムコ」のコラボキャンペーン「名探偵コナン×ナムコキャンペーン2026」が、4月10日（金）から5月24日（日）までの期間、全国のアミューズメント施設「ナムコ」で開催される。【写真】海賊姿のコナンたちをデザイン！クリアスタンドなど景品一覧■限定景品＆特典を用意 今回開催される「名探偵コナン×ナムコキャンペーン2026」は、海賊姿のコナンたちのオリジナルイラストを使用した限定景品や