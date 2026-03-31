福岡県の課長級以上の職員でつくる「部課長会」が給与から天引きした会費で県議会議長・副議長の政治資金パーティー券を購入していた問題を巡り、県は31日、本庁（知事部局）全10部の部課長会が会費による購入補助を取りやめる方針を決めたと発表した。補助が始まった経緯や違法性の有無について職員数百人から聞き取り調査するほか、政治的中立性を徹底するように求める通知を出すと明らかにした。