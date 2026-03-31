新潟地方気象台は3月31日午前、新潟市でソメイヨシノの開花を観測したと発表しました。 いよいよサクラの季節の到来です。 標本木のある新潟市の鳥屋野潟公園。春の雨が降りしきる中開花状況を確認する気象台の担当者。 そして… ■新潟地方気象台主任技術専門官 水野太治さん 「標本木で5～6輪以上のつぼみが開花しているのを確認しましたので、本日サクラの開花を発表いたします。」 新潟市での開花は去年より