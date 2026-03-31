年度末、別れの春です。県庁では、退職する職員に辞令が交付されました。今年度で県を退職するのは71人で、村岡知事から辞令を受け取りました。退職者の多くが入庁したのは、昭和から平成へと時代が移る1988年前後。バブル崩壊に伴う県内の厳しい経済情勢や、加速化する人口減少に対峙してきました。（池田博之 総合企画部長）「最後は人口減少問題。社会減がクローズアップされているので、最後に取り組めたのは、まだ成果