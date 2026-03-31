中東情勢の悪化により、プラスチック製品などの原料「ナフサ」の供給に不安が広がっています。 政府は、直ちに供給が滞ることはないと説明していますが、プラスチック製の医療器具を使う県内の医療関係者は事態の長期化を心配しています。 上越市の塚田こども医院。 ■塚田こども医院 塚田次郎 院長 「私たちが使っている医療器具のかなりのものがナフサ由来だと思う。」 原油を精製して作られるナフサはプラスチック製