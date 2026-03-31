広島テレビや県などで構成する実行委員会は、子どもたちが県内の様々な企業で仕事を体験できるサービスをスタートします。■担当者「ここの白い線、これを描いてもらいます。」４歳から１０歳の４人の子どもたちが挑戦したのは、やすりを使ったデニム生地の加工体験です。福山市でデニムなどの生地の加工や染色を行う企業の工場を訪れました。■担当者「いいねえ～いっぱい出てきた～」子ども向けの職業体