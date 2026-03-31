周南市出身の写真家、林忠彦さんの写真展がいま、周南市で開かれています。周南市郷土美術資料館・尾崎正章記念館で開かれている林忠彦さんの写真展「東海道を撮る」。林さんの代表作の1つであり遺作「東海道」の一部が展示されており、林さんが5年の歳月をかけて旧東海道の各地を巡って撮影した、街並みや季節の移ろいを感じさせる風景が収められています。「東海道」は時代を映す写真を撮り続けた林さんが昭和30年代に旧東海道を