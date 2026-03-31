長崎市の市道で原付バイクと大型トラックが衝突する事故があり、バイクを運転をしていた男性が足の骨を折るケガをしました。 31日午前11時半頃、長崎市畝刈町の市道で、駐車場から出てきた原付バイクと信号待ちの後に動き出した大型トラックが衝突しました。 警察によりますと、この事故で原付バイクを運転していた60代の男性の右足が、トラックとバイクの間に挟まり骨折するなどのけがをしました。 トラックを運転し