新潟県は31日、去年7月に行われた職場の懇親会でセクシュアルハラスメントがあったとして、50代の部長級の女性職員に対して口頭訓戒の処分にしたと発表しました。 口頭訓戒の処分を受けたのは、観光文化スポーツ部の部長級の50代女性職員です。女性職員は去年7月18日に部内の暑気払いで性的な意味合いを想起させる小道具を用いた余興に職員を参加させ、当該職員を不快にさせました。報道を機に事案が発覚し、事実を確認。県