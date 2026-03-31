違法な「販売預託」商法を行ったとして、クレジットカード決済端末機などを販売する会社に、消費者庁が直ちに違反行為を取りやめるよう措置命令を出しました。国の確認を受けずに「販売預託」を行ったとして消費者庁から措置命令を受けたのは、株式会社「リア・エイド」です。「販売預託」とは、客が購入した商品を業者がそのまま預かり、レンタルするなど運用して利益を客に還元するもので、商品が存在しないなどのトラブルが相次