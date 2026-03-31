大山奈々子県議（資料写真）共産党神奈川県委員会は３１日までに、大山奈々子県議（横浜市港北区選出）から出されていた離党届を受理した。来春の統一地方選に向け、同選挙区では別の公認候補を擁立する方針。受理は３日付。県委員会は大山氏について、交流サイト（ＳＮＳ）で「党の決定に反する意見を党外に発信する行動を繰り返した」などとして昨年１１月に非公認を決定。今月３１日に県庁で会見した大山氏は「開かれた組