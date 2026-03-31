岩手県競馬組合は３月３１日、この日までの水沢開催で、２０２５シーズン（令和７年度）の全日程が終了。発売額は、６９８億２１２８万５６００円で、昨年度の６７０億２１５万４７００円を上回る、前年度比１０４・２％となり、過去最高額を更新した。２０２６シーズン（令和８年度）は４月５日、水沢開催で開幕する。