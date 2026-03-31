ＹｏｕＴｕｂｅのチャンネル登録者数４００万人を超える２人組動画クリエイター「水溜りボンド」のカンタが３１日、公式ＳＮＳなどで結婚を発表した。自身のＸで「応援してくださっている皆様へ」と冒頭に記し、「いつも温かな声援を送ってくださり、本当にありがとうございます。この度、私、水溜りボンドカンタは、結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と報告した。お相手は「メディア出演や芸能活動をしていない