元ＳＫＥ４８の北野瑠華が３１日、自身のＳＮＳで結婚したことと所属事務所を退所したことを発表した。北野は直筆とみられる文書で「この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と投稿。「そして同時に、長年お世話になりました所属事務所を本日をもちまして退所いたしました」と明かした。さらに、「ファンの皆さまの応援、関係者の皆さまの支えがあり今のわたしがいます。いつも本当にありがとうございます