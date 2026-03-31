新入社員にとって忘れられない入社式が、東海地方で行われました。 【写真を見る】約3000匹の魚たちに囲まれ“水中入社式” ｢お客様と生き物の架け橋となれるように｣ 水槽の中から夢誓う 三重･鳥羽水族館 約3000匹の魚たちが泳ぐ水槽に現れたのは、きょう入社した5人の新人。これは、三重県の鳥羽水族館の入社式で、記念になるようにと飼育員から提案され、ことしで19回目を迎えます。 （新入社員）「お客様と生き物の架け橋と