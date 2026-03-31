◆パ・リーグ日本ハム―ロッテ（３１日・エスコンフィールド）本拠地開幕戦を迎えた日本ハムが、２回に一挙７点のビッグイニングをつくった。２回１死一、二塁から、水野の投手内野安打が悪送球を誘い１点を先制すると、田宮は右前適時打。さらに山県の三ゴロで本塁に突入した水野が、リクエストでセーフとなる野選で３点目を加えた。続く水谷は見逃し三振に倒れたが、清宮幸が２死一、二塁から右中間スタンドへ運ぶ３号３