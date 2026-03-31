フィギュアスケート世界選手権（チェコ・プラハ）に出場した日本代表。ドレスアップ姿にフォロワーが沸いている。競技を終えてバンケットの様子をアップしたのは、アイスダンス日本代表の吉田唄菜。森田真沙也との「うたまさ」カップルでミラノ・コルティナ五輪にも出場した。吉田は３１日までにインスタグラムで「Ａｌｉｔｔｌｅｓｐａｒｋｌｅｏｆｆｔｈｅｉｃｅ」とつづり、女子シングルの坂本花織、千葉百音、