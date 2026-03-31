【モデルプレス＝2026/03/31】雑誌「MEN'S NON-NO」（集英社）の専属モデルとして活動していた守屋光治が3月31日、自身のInstagramを更新。所属事務所「be natural」からの退所とモデル活動の終了を発表した。【写真】14年のモデル活動終了へ「メンノン」モデルの近影◆守屋光治、事務所退所＆モデル活動終了守屋は「私は本日3／31をもちまして、4年間所属させていただいたbe natural を退所すると共にモデル活動を終了いたします