【モデルプレス＝2026/03/31】なにわ男子の道枝駿佑と女優の生見愛瑠が31日、都内で行われた映画『君が最後に遺した歌』大ヒット舞台挨拶に登壇。公開後の反響について、それぞれ身近な人から届いた感想を明かした。【写真】娘役にエスコートされる道枝駿佑◆道枝駿佑＆生見愛瑠、映画公開後の反響明かす道枝は「姉が母と一緒に観に行ってくれた」といい、「遺された人こそ観てほしい映画だよね」といった感想が届いたことを報告。