東杜和（ひがし・とわ）気象予報士の「天気のギモン」です。今回、お寄せいただいた疑問はこちらです。「雨が降る前に雨の匂いをよく感じます。どうして雨の匂いがするの？」多くの方が、雨の匂いを感じたことがあると思います。その正体は一体、何なのでしょうか。雨の匂いの原因は、地面や石に付着している植物の油です。雨が降ることでこの油が空気中に放出され、雨が降る前にこの油の匂いを感じるというしくみです。ちなみにこ