自民党では31日、日本の国旗を傷つけたり汚す行為を処罰する法律の導入に向けた議論が始まりました。高市総理の悲願とも言われる法律ですが、どのような目的で導入するのでしょうか。【写真で見る】国会で答弁をする2012年の高市総理高市総理の悲願「国旗損壊罪」の議論開始何が目的？2026年におこなわれた衆議院選挙。高市総理はこんな訴えをしていました。高市総理「日本国旗を損壊しても全くお沙汰なし。変じゃないですか。日