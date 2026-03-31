中国外務省は事実上の封鎖が続くホルムズ海峡を「中国の船舶3隻が通過する」と明らかにしました。中国政府がホルムズ海峡の船舶通過について発表するのは、今回の戦闘開始後、初めてです。中国外務省毛寧 報道官「関係国との調整を経て、近日中に中国の船舶3隻がホルムズ海峡を通過する」中国外務省の毛寧報道官はきょうの会見でこのように述べ、「関係国からの協力に感謝する」と述べました。船舶の現在の位置など詳細につ