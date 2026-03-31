元HKT48のメンバーでタレントの山本茉央（29）が3月31日、自身のインスタグラムを更新。第1子妊娠を報告した。【写真】お腹ふっくら…第1子妊娠を報告した元HKT48・山本茉央山本は「この度、新しい命を授かりました 現在は安定期に入り、このタイミングでのご報告とさせていただきました」と報告。続けて「毎日胎動も沢山感じられるようになってきてお腹に話しかけています」とつづった。さらに「昨年12月頃からゴルフのお仕