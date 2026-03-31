TSMC熊本第2工場の予定地（奥）。手前は第1工場＝2025年10月、熊本県菊陽町【台北共同】台湾経済部（経済産業省）は31日、半導体受託生産の世界最大手、台湾積体電路製造（TSMC）が建設中の熊本第2工場で回路線幅3ナノメートル（ナノは10億分の1）相当の先端半導体を生産することを許可した。2028年に量産を開始する。先進技術の導入に向けて建設が本格化しそうだ。TSMCからの申請を許可した。同社は熊本第2工場で6ナノメート