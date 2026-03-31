俳優の松平健さん（72）が、暴れん坊を成敗です。定番の金の衣装で、殺虫剤ブランドの新CM発表会に登場した松平健さん。パッケージも金色です。松平健さん：“金のバルサン”ということで、金つながりで（依頼が）私に来た。私が成敗してやろうという気持ちでお受けしました。虫たちの成敗を誓った松平さんですが、開発中の“AIマツケン”と対峙すると…。松平健さん：こんにちは、松平健です。AIマツケン：こんにちは、私も松平健