大阪地検の元検事正が部下の女性検事に性的暴行を加えた罪に問われている事件をめぐり、検察庁などに対し、第三者委員会の設置などを要望していた女性検事が「要望は事実上拒否された」と訴えました。「私から大事な仕事を奪わないでください。私を検事の仕事に戻してください」雨の中、こう訴えたのは、大阪地検の元検事正・北川健太郎被告から性的暴行を受けたと訴える女性検事で、検察庁などに独立した外部の専門家による第三者