現地時間31日に日本代表は“聖地”ウェンブリーでイングランド代表と激突する。この一戦を前に英『BBC』が日本の注目選手を5人挙げている。「日本は世界的なサッカー強豪国とみなされていないかもしれないが、彼らを過小評価するのは危険だ」と日本代表を紹介すると、「イングランド代表が警戒すべき注目選手たち」として5選手の名前を挙げた。まずは、前日会見でイングランドのトーマス・トゥヘル監督も「彼を止めるのは難し