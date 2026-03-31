中村雅俊が、7月15日、16日の2日間にわたって『中村 雅俊 ビルボードライブ2026』をビルボードライブ東京にて開催する。 （関連：斉藤和義×岡田将生、ポルノ×神尾楓珠、サザン×小池栄子……音楽×俳優のコラボが生み出すMVの化学反応） 中村は、ドラマ『われら青春！』（1974年）で主演デビューを果たし、挿入歌「ふれあい」が100万枚を記録。以降も数多くのドラマや映画に出演する一方、「俺たちの旅