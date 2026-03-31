◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-広島(31日、神宮球場)ヤクルトが2回裏にノーヒットながら好走塁で先制に成功しました。2回裏、ヤクルト打線は1死から増田珠選手が死球で出塁します。続く岩田幸宏選手がピッチャーゴロ。ランナーが2塁で封殺となり、岩田選手が入れ替わる形で1塁に残ります。すると岩田選手は、後続の伊藤琉偉選手の初球に盗塁成功。 2死2塁となります。そして伊藤選手は打席で粘り、フルカウントからセンター方向へ