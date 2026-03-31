敵の射程範囲外から攻撃できる長射程の「スタンド・オフ・ミサイル」が３１日、国内で初めて陸上自衛隊の健軍駐屯地（熊本県）と富士駐屯地（静岡県）に配備された。政府が「反撃能力」の柱と位置づける装備で、中国や北朝鮮への抑止力を高める狙いがある。日本へのミサイル攻撃などが起きた際、敵の発射基地を直接破壊できるようになった。攻撃を防ぐことを主眼としてきた日本の防衛体制は、大きな転換点を迎えた。健軍駐屯