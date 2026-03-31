◇プロ野球 パ・リーグ 西武-オリックス(31日、ベルーナドーム)ミラノ・コルティナ五輪、スノーボード女子ハーフパイプ銅メダルの小野光希選手が始球式を行いました。埼玉出身の小野選手は今回が初のプロ野球始球式。「約1か月前から少しずつ練習しました」というボールは、左右にぶれずベース上を通過し1バウンドでキャッチャーミットに収まりました。「たくさんの人たちに見られながらでかなり緊張もありましたが、しっかり投げ