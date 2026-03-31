漫才コンビ「ブラックマヨネーズ」吉田敬（52）が31日放送のフジ系「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。フィギュアスケートの世界選手権で日本女子最多4度目の優勝を成し遂げた坂本花織選手（25）が今後、指導者を目指すことについて言及した。番組では、坂本選手が現役最後の大会となった世界選手権で、有終の美を飾ったことを紹介。坂本選手が4歳の頃から師事していた中野園子コーチを敬愛しており、「昔か