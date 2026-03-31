3月31日、女優の吉岡里帆が日清「どん兵衛」のCMに4年ぶりに復活することが明らかになった。だが一方で、かつての名コンビの相方だった星野源の “不在” が波紋を広げているーー。「2022年春をもって、『どん兵衛』のCMキャラクターを星野源さんとともに実質降板となっていた吉岡さんですが、4月24日からテレビ放映されるCM『帰ってきたどんぎつね篇』に登場するそうです」（芸能記者）4年前までのシリーズでは、白を基調とし