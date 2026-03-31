3月31日、映画『キングダム』シリーズの新作『キングダム 魂の決戦』のキャストが発表された。初登場となる主要キャラクターのなかでも、世間の話題を集めたのが、久々の復帰となった俳優・田中圭の配役だ。「『キングダム』は天下の大将軍を目指す少年・信（山崎賢人）と、中華統一を目指す王・嬴政（吉沢亮）の歩みを描く人気漫画で、2019年から実写化映画シリーズが公開されています。山崎さんや吉沢さんに加え、橋本環