およそ4年ぶりに、吉岡里帆が日清食品「日清のどん兵衛」のテレビCMに戻ってくる。「ブランク前の最後のCM『さよなら、どんぎつね篇』で吉岡さんは、真っ白な衣装にキツネ耳と、ふさふさの尻尾をつけた姿が印象的なキツネに扮していましたが、今回は一転して黒いドレスを着た『大人っぽいキツネ』となっています。テレビCMは4月24日から、ウェブでは3月31日から先行公開されていますが、日清食品グループの公式YouTubeチャンネ