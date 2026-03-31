【「全世界“ガンダム”総選挙 2025」最終結果】 3月31日公開 「全世界“ガンダム”総選挙 2025」の最終結果が発表された。 「全世界“ガンダム”総選挙 2025」は、ガンダムシリーズ公式サイト「GUNDAM Official Website」のオープンを記念して開催された企画。投票は2025年10月10日から12月25日まで行なわれ、全世界・10言語からの最終有効投票数は133万票を超えた。 今回