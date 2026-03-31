元プロ野球選手で野球解説者の今岡真訪氏が26日、YouTubeチャンネル『今岡真訪 YouTube』で公開された動画「【順位予想】阪神タイガースはどうなる? パリーグは新庄監督に注目! 今岡真訪の考察は」に出演。藤川球児監督率いる阪神にとって、今シーズン警戒すべき球団を指名した。藤川球児監督○阪神にとっての今季要注意チームは?藤川監督の就任初年度となった2025年、85勝54敗4分(勝率.612)という圧倒的な成績でセ・リーグ制覇を