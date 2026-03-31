異例の超短期決戦となった衆院選。大村知事は、選管職員の残業が過労死ラインを大きく上回り、最長232時間だったと明らかにしました。大村愛知県知事：「公示日までの期間が8日間と戦後最短でありまして、準備期間が極めて短く、短期間に業務が集中したためと、誰が見てもそういうことですよね」大村知事によりますと、県の選挙管理委員会事務局で衆院選を担当した職員9人の1月の時間外労働は平均で181時間で、最も長い職員は2
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 月刊マガジン 他作品の模倣発覚
- 2. KDDI 売上高の99.7%が架空と認定
- 3. JKで店長に 月300時間働かされる
- 4. 子ども欲しくない 女性が65%に
- 5. 兵庫県警 小6少女を長時間聴取か
- 6. 矢代卓也 Xで芸能界引退を発表
- 7. 米大統領 自分で石油手に入れろ
- 8. 篠田麻里子の再婚 箕輪氏が警告
- 9. いきなりベッドシーン 1話に驚き
- 10. 「この番組は番宣」2週連続放送
- 1. JKで店長に 月300時間働かされる
- 2. 兵庫県警 小6少女を長時間聴取か
- 3. 全身やけど遺体 身元&死因が判明
- 4. 1日〜自転車の交通違反に反則金
- 5. 自転車に体液入り避妊具? 男逮捕
- 6. 年収の壁 178万円に引き上げへ
- 7. 顔に放尿された 女風で被害続出
- 8. たばこ自販機の「タスポ」終了
- 9. ひろゆき氏 高市首相の投稿批判
- 10. ファミマ45％増量 2週目開始
- 1. 学長印発注か 田久保被告に呆れ
- 2. 田久保被告の語ったことは虚偽か
- 3. 小5男児が不明「考えにくい」
- 4. 池袋刺殺 大声出しながら犯行か
- 5. 地獄絵図の花見 外で用足す女性
- 6. ぶら下がりの回数少ない高市首相
- 7. 日本保守党 来年度予算案賛成へ
- 8. 杉原千畝氏に関する講演会が延期
- 9. 玉木氏と不倫相手 匂わせ投稿か
- 10. パンチくん「非公認」商品が物議
- 1. 米大統領 自分で石油手に入れろ
- 2. フィリピン「日本から軽油調達」
- 3. 米軍 イラン攻撃機体に謎ワード
- 4. 正恩氏がハマっていた意外なもの
- 5. 元フィギュア女王 変わらぬ美貌
- 6. 「特許怪物」K半導体の標的に?
- 7. 艦艇派遣しようとしない 背景は
- 8. 命乞い動画の男性、なぜ遺体に
- 9. イラン 原油満載タンカー攻撃か
- 10. キットカット約12トン盗まれる
- 11. 宝くじ高額当せん後に3度逮捕 米
- 12. アメリカで空前の抹茶ブーム発生
- 13. CDの音楽をPCがなくてもスマホと直接ケーブルをつないでらくらく操作でスマホに取り込める「ラクレコ」レビュー
- 14. 4月1日始まり エイプリルフール
- 15. チェンソーマン 結末に注目も
- 16. メモリ関連の市場価値が約1000億ドル減少しマイクロン株は15％下落、GoogleによるTurboQuant圧縮アルゴリズムの発表でAIのメモリ使用量が激減するとの報道から
- 17. イランの発電所破壊する 再警告
- 18. 正恩氏の「幻の艦隊」どうなるか
- 19. 海峡封鎖でも 米軍事作戦終結か
- 20. 麗江・木府の歴史文化展、北京の恭王府で開幕
- 1. KDDI 売上高の99.7%が架空と認定
- 2. 家族旅行で毎回ビジネスクラス
- 3. 無職でも国民健康保険はあるのか
- 4. 住宅ローン控除 使い切れない時
- 5. 日本のエンタメ、全部中国製に?
- 6. 香港 ガソリン価格が1L600円超に
- 7. 近所で給油 本当に得なのか
- 8. 日経平均と米3指数 下落の背景は
- 9. 世界の株価指数「75%下降傾向」
- 10. 65歳以上を救う給付金の「条件」
- 11. 北海道旅行3泊4日の総費用比較。旭川・函館・富良野、エリアによってこんなに変わる
- 12. 動画生成AI「Sora」突然打ち切り
- 13. 妻の家出に激怒 50代夫の末路
- 14. 台湾、熊本で3ナノ生産許可 TSMC、28年量産開始
- 15. 脱毛サロンvs医療脱毛、トータルコストで比較したら本当にどっちがお得か
- 16. 積水ハウス 男性の育休を必須に
- 17. 高市首相 特例国債に頼ることなく財源どうあるべきか相談する－消費減税
- 18. SNS総フォロワー数100万人超えの大人男子事業関連が運営するメディア「大人男子ラボ」が、新ロゴを公開。5年の歩みを経て、思想をデザインへ凝縮。社会の中で「個」が静かに立ち上がるロゴデザインへ。
- 19. 東証終値、145円安
- 20. Nintendo Switch『メダロット カードロボトルRB』多くの実績をもつゲームデザイナー カナイセイジ氏と、アナログゲーム界で幅広く活躍する刈谷圭司氏がアドバイザーとして参画
- 1. towerシリーズがAmazonでSALE中
- 2. ノースフェイスがAmazonで41%OFF
- 3. ニューバランスが最大42%OFFに
- 4. Amazonセール 注目の目玉商品は?
- 5. Appleが最大22%OFFに 本日まで
- 6. 米で広まる「小型太陽光パネル」
- 7. アンダーアーマーが最大56%OFFに
- 8. Amazon 飲料セールで最大54％OFF
- 9. ヘインズTシャツなどが最大半額
- 10. マックや吉野屋など、アプリのクーポンを使い倒せ！ 師走から年末年始の賢い節約術
- 11. 「スマホで撮影した写真のブラインドテスト」でiPhone 13 ProがPixel 5aに敗北
- 12. 『ワンピース』作者に「死ね」メールで逮捕されたGカップ女性がブログ開設
- 13. 「イカ型潜水ドローン」が誕生、ウネウネ動くヒレで水中を泳ぐように移動
- 14. Mori CalliopeさんがApple表参道に降臨！ 3月27日にApple創立50周年記念イベント開催
- 15. eスポーツ好きの筆者が「ASIA esports EXPO 2026」マウスコンピューターブースを体験してきた
- 16. Meta、メタバースからAIへの方針転換でさらに700人を人員整理
- 17. KDDI子会社の架空循環取引、発覚のきっかけは
- 18. 2次元キャラを2Dのまま3D空間上で立体的に360度動かせる「Live2D Euclid」
- 19. iPhoneのスクショ音を消す裏技
- 20. [ライブ配信手帖]Vol.18 ジンバル一体型4KカメラOsmoに外部マイクはどうだ？
- 1. 日ハム・細野晴希がノーノー達成
- 2. 大谷は「ちょっと別格でした」
- 3. 村上宗隆 クリアすべき課題山積
- 4. 「50歳再集結までしばしお別れ」
- 5. 吉田 ロコ・ソラーレ退団背景は
- 6. 中田翔氏から「お知らせ」に歓喜
- 7. 佐々木朗希 新スタイルの片鱗
- 8. 岡本和真を「価値ある」と高評価
- 9. 坂本花織にロシア重鎮また異論
- 10. J百年構想リーグで「解任第1号」
- 1. 月刊マガジン 他作品の模倣発覚
- 2. 矢代卓也 Xで芸能界引退を発表
- 3. 篠田麻里子の再婚 箕輪氏が警告
- 4. 「この番組は番宣」2週連続放送
- 5. いきなりベッドシーン 1話に驚き
- 6. 大塚明夫 所属事務所を退所
- 7. 水卜アナと「極秘交際」の真相
- 8. 4月から2500品目超値上げ 悲鳴
- 9. 日曜劇場 裏切者のヒントが話題
- 10. 水溜り・カンタ 結婚相手に言及
- 1. 《NEW》大量の服もすっきり収まる♡【3COINS】シンプルデザインが嬉しい「収納ボックス」
- 2. DAISOの紛失防止タグで不安解消
- 3. ブルーデニムに変化の兆し
- 4. 意外 本田翼がズボラ生活明かす
- 5. しまむらの旬ブルー系アイテム
- 6. 友だちにドタキャンされた...後日【衝撃のメッセージ】が届いて主人公激怒！？
- 7. 双子母 夫の「質問」に怒り爆発
- 8. 膣から血の塊ドロッ これやばい
- 9. オシャレな人がやらないこと3選
- 10. 令和に「昭和の男」一同ドン引き
- 11. チョコクロやドリンク半額チケット付き！ サンマルクカフェの「夏得セット」は要チェック
- 12. 40代が変えるべきスキンケア5つ
- 13. 夫「ほぼ冷凍食品じゃん」妻「作っただけエラいじゃん！」文句ばかり言う夫…？ 家事にも給料ほしいんですけど？と言った結果…
- 14. 出産後に性生活「頻度」に変化か
- 15. ジム通いの妻「密会」暴かれる
- 16. 「ベーコンポテトパイ」発売へ
- 17. GU新作カーデの「垢抜け」コーデ
- 18. 妻に説明できないまま事態は悪化…追い詰められた夫に寄り添う女とは【夫を狙う相談女 第7話】
- 19. 「あんたの親も底辺なんでしょ（笑）」バイトでお局に嫌味を連発された...さらに【ありえない行動】をとってきて！？
- 20. 「何買えばいいかわからん！」→【しまむら】1枚で可愛い「配色ボーダーT」がおすすめ♡