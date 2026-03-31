SHE’Sが、結成15周年＆メジャーデビュー10周年の第1弾シングル「Good Life」のリリックビデオを公開した。本楽曲は、ドラマ『ぴーすおぶせーふ』のオープニング曲として書き下ろした作品。リリックビデオには、楽曲リリースを記念して行ったSNSキャンペーン企画で募集した「日常の中で感じるあなたにとって大切な“Good Life”な瞬間を切り取った写真・動画」で構成されている。ファンより多く寄せられた、笑顔、景色、何気ない一