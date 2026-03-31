◆第７０回大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）＝３月３１日、栗東トレセン福島記念２着、中山記念３着と重賞好走を続けるエコロヴァルツ（牡５歳、栗東・牧浦充徳厩舎、父ブラックタイド）が上昇ムードだ。この日は坂路を軽快に駆け上がって調整。牧浦調教師は「一回使って、馬が一段上がった感じ。走りに対しての力強さが出てきました」と好感触を示した。前走は３番手を追走。終始、外、外を回ったぶ