◆パ・リーグ西武―オリックス（３１日・ベルーナドーム）本拠地開幕戦を戦う西武が、源田壮亮内野手の一打で同点に追いついた。１点を追う２回、１死からドラ１・小島がバットを折りながらも右前安打を放ち出塁すると、続くカナリオが中堅フェンス直撃の二塁打を放ち１死二、三塁とする。この場面で打席に入った源田が初球の外角低め変化球をはじき返して二ゴロを打つ間に、三塁走者・小島が一気に本塁に生還した。